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Карлова (Гридчина) Марфа Федорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1886

Отец: Гридчин Федор Никитин

Мать: Гридчина Анастасия Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.11.1902

Муж: Карлов Григорий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1903

Дочь: (Карлова) Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Карлов Григорий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.12.1910

Дочь: (Карлов) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Карлов Григорий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1912

Дочь: (Карлова) Зеновия Григорьева

Отец ребёнка: Карлов Григорий Васильев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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