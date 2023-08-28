Карлова (Гридчина) Марфа Федорова
Место рождения
Дата рождения09.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1886
Отец: Гридчин Федор Никитин
Бракосочетание
08.11.1902
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1903
Дочь: (Карлова) Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Карлов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
27.12.1910
Дочь: (Карлов) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Карлов Григорий Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1912
Дочь: (Карлова) Зеновия Григорьева
Отец ребёнка: Карлов Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно