Кузнецов Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
24.06.1913 ст.
Отец: Афонин Ефим Иванов
фонд135 оп78 д871 1882г Причт Покровской церкви с. Прасковея запись 69 рожден 24.06.1913/крещен Ефим Иванович Кузнецов и Пелагея Яковлевна Восприемники: крестьянин Михаил Савельевич Ковалев и Мария С... Показать все
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кузнецов Виталий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно