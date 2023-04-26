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Кузнецов Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1913 ст.

Отец: Афонин Ефим Иванов

Мать: Кузнецова Пелагея Яковлевна

фонд135 оп78 д871 1882г Причт Покровской церкви с. Прасковея запись 69 рожден 24.06.1913/крещен Ефим Иванович Кузнецов и Пелагея Яковлевна Восприемники: крестьянин Михаил Савельевич Ковалев и Мария С... Показать все
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кузнецов Виталий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно