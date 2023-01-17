Пятков Федор Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиМежду 1795 и 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Пятков Леонтей Алексеев
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Между 1795 и 1816
Елунино, Павловский муниципальный район, Алтайский край