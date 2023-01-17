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Пятков Федор Леонтьев

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Место рождения

Телеутская, Шаховская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1739

Дата смерти

Между 1795 и 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Пятков Леонтей Алексеев

Мать: Евдокия Иванова

Телеутская, Шаховская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Пятков Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Телеутская, Шаховская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Между 1795 и 1816
Елунино, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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