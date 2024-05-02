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Болдышев (Болдыш) Филипп Иванович

Место рождения

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Болдышев (Болдыш) Иван

Мать: Болдышева Мелания Ивановна

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Вычислено по исповедальной ведомости 1853 г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдышев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдышева Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Болдышев Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Болдышева Устинья Филипповна

Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Болдышева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857

Сын: Болдышев Софрон (Софроний) Филиппович

Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна

Дербиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Вычислено по метрике брака
Смерть
Неизвестно

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