Болдышев (Болдыш) Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: Болдышев (Болдыш) Иван
Вычислено по исповедальной ведомости 1853 г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдышев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Болдышев Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Болдышева Устинья Филипповна
Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Болдышева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
С 1856 по 1857
Сын: Болдышев Софрон (Софроний) Филиппович
Мать ребёнка: Болдышева Наталья Афанасьевна
Вычислено по метрике брака
Смерть
Неизвестно