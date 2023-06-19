Никулин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения26.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1960
Отец: Никулин Петр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1988
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Никулин Ольга
Рождение ребёнка
18.10.1995
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Никулин Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулин Ольга