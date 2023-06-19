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Никулин Николай Петрович

Место рождения

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.06.1960

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1960

Отец: Никулин Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Озёрка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.10.1988

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Никулин Ольга

Рождение ребёнка
18.10.1995

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Никулин Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулин Ольга