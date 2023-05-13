Гончарова Лукерия Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гончаров Адриан Яковлевич
Отец ребёнка: Гончаров Яков Леонтьев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гончарова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Гончаров Яков Леонтьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гончарова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Гончаров Яков Леонтьев
Смерть
Неизвестно