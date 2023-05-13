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Гончарова Лукерия Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гончаров Адриан Яковлевич

Отец ребёнка: Гончаров Яков Леонтьев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гончарова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Гончаров Яков Леонтьев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гончарова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Гончаров Яков Леонтьев

Смерть
Неизвестно