Зарипова Динфира
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1982
Дочь: Кальметьева Гульназ Ахнафовна
Отец ребёнка: Зарипов Ахнаф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зарипов Ахнаф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурисламова Гульнара Ахнафовна
Отец ребёнка: Зарипов Ахнаф