Зарипова Динфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова Динфира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1982

Дочь: Кальметьева Гульназ Ахнафовна

Отец ребёнка: Зарипов Ахнаф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарипов Ильдар Ахнафович

Отец ребёнка: Зарипов Ахнаф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурисламова Гульнара Ахнафовна

Отец ребёнка: Зарипов Ахнаф

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