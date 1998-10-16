Дементьев Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Петр Тимофеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

16.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1944 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1947 по 1948
Киев, Украина
Место жительства
С 1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1979
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.10.1998
Москва, город федерального значения Москва
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