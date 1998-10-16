Дементьев Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти16.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1946
Место жительства
С 1947 по 1948
Киев, Украина
Место жительства
С 1949
Место жительства
С 1979
Смерть
16.10.1998