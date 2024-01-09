Ксения Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1828 ст.

Муж: Иван Анисимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1838 ст.

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1846 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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