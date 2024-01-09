Ксения Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1828 ст.
Муж: Иван Анисимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
28.04.1838 ст.
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
17.04.1846 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно