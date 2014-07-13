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Шемигон куприян михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2014

Отец: Шемигон Михаил Алексеевич

Мать: Шемигон Анастасия Владимировна

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