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Кипрушин Иван Валерьевич
Кипрушин Иван Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2021
Пол
Мужской
Отец
Кипрушин Валерий иванович
Мать
Кипрушина Алена Васильевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2021
Отец:
Кипрушин Валерий иванович
Мать:
Кипрушина Алена Васильевна
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