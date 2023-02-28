Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1902
Дата смерти11.11.1978
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902
Отец: Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович
Рождён в Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Крещение
03.11.1902
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
3 ноября 1902 г. в Екатеринбургском Римско-Католическом костёле Пермского прихода ксёндзом Иосифом Вериго окрещён младенец мужского пола двумя именами: Станислав-Викентий, с совершением всех обрядов т... Показать все
Смерть
11.11.1978