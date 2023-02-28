Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклевский-Козелл Станислав-Викентий Викентьевич

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

28.08.1902

Дата смерти

11.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902

Отец: Поклевский-Козелл Викентий-Станислав Альфонсович

Мать: Поклевская-Козелл Мария-Юзефа Михайловна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождён в Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии.
Крещение
03.11.1902
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
3 ноября 1902 г. в Екатеринбургском Римско-Католическом костёле Пермского прихода ксёндзом Иосифом Вериго окрещён младенец мужского пола двумя именами: Станислав-Викентий, с совершением всех обрядов т... Показать все
Смерть
11.11.1978
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