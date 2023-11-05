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Ягольников Павел Яковлевич
Ягольников Павел Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Пол
Мужской
Отец
Ягольников Яков Алексеевич
18 г.р.
Мать
Ягольникова (Ахременкова) Наталья Сергеевна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Ягольников Яков Алексеевич
Мать:
Ягольникова Наталья Сергеевна
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