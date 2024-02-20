Слукинова (Числова) Агриппина Васильевна
Место рожденияСело Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Дата рождения1813
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1842
Сын: Слукинов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский Россия уезд
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
1852
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1859
Сын: Слукинов Симеон Максимович
Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич
село Покровское Екатеринбургский уезд Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич
Смерть
1879
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость