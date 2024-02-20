Слукинова (Числова) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукинова (Числова) Агриппина Васильевна

Место рождения

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Числов Василий Дмитриевич_Младший

Мать: Числова Анна Федоровна

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Слукинов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский Россия уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Слукинов Михаил Временно Отпускной Солдат Максимович

Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич

Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Слукинов Симеон Максимович

Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич

село Покровское Екатеринбургский уезд Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Слукинов Максим Елисеевич

Смерть
1879
Село Покровское (Куяш) Екатеринбургский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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