Сиренко Анатолий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиренко Иосиф Евдокимович
Мать: Сиренко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиренко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Сиренко Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиренко Виктория Анатольевна
Мать ребёнка: Сиренко Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиренко Ольга Михайловна