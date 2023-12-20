Сиренко Анатолий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиренко Анатолий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиренко Иосиф Евдокимович

Мать: Сиренко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиренко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Сиренко Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиренко Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: Сиренко Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиренко Ольга Михайловна

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