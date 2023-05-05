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Розанов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розанов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Розанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ермолова Анна Александровна

Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ермолова Анна Александровна

Смерть
1938