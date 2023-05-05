Розанов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Розанов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Розанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ермолова Анна Александровна
Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ермолова Анна Александровна
Смерть
1938