(Кричевская) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кричевская) Евгения

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.01.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

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Муж

1947 г.р.
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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1947

Отец: Ланцман Роман

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Китайчик Леонид

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китайчик Леонид

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-экономист
Место жительства
Неизвестно
Дюссельдорф, , ,
Смерть
Неизвестно