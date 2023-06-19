(Кричевская) Евгения
Место рождения
Дата рождения17.01.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1947
Отец: Ланцман Роман
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Китайчик Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Китайчик Леонид
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-экономист
Место жительства
Неизвестно
Дюссельдорф, , ,
Смерть
Неизвестно