Гиззатуллина (Сайфуллина) Муставдога (Мустау) Сагидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззатуллина (Сайфуллина) Муставдога (Мустау) Сагидулловна

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Место рождения

Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1909

Отец: Сайфуллин Сагидулла Сайфуллович

Мать: Сайфуллина Бибисайда Габдельнафиковна

Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1940

Дочь: Константинова Сания Гинниатулловна

Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович

Бегишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиззатуллина Галия Гинниатулловна

Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиззатуллин Мирсает Гинниатуллович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиззатуллин Гильмулла Гинниатуллович

Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович

Смерть
Неизвестно
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