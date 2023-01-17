Гиззатуллина (Сайфуллина) Муставдога (Мустау) Сагидулловна
Место рождения
Дата рождения08.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1909
Рождение ребёнка
18.04.1940
Дочь: Константинова Сания Гинниатулловна
Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиззатуллина Галия Гинниатулловна
Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиззатуллин Мирсает Гинниатуллович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиззатуллин Гильмулла Гинниатуллович
Отец ребёнка: Гиззатуллин Гиннитулла Гиззатунович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно