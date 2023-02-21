Егорова (Коломенская) Алла Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Коломенская) Алла Викторовна

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Место рождения

Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка

Дата рождения

02.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1955

Отец: Коломенский Виктор Никифорович

Мать: Коломенская Надежда Васильевна

Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Рождение ребёнка
28.08.1977

Дочь: Ворожко Светлана

Отец ребёнка: Егоров Михаил

Россия г. Москва
Рождение ребёнка
10.05.1982

Сын: Егоров Геннадий

Отец ребёнка: Егоров Михаил

Россия г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Михаил

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