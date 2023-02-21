Егорова (Коломенская) Алла Викторовна
Место рожденияАзербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Дата рождения02.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1955
Азербайджанская ССР, Масаллигский р-н, с. Калиновка
Рождение ребёнка
28.08.1977
Дочь: Ворожко Светлана
Отец ребёнка: Егоров Михаил
Россия г. Москва
Рождение ребёнка
10.05.1982
Сын: Егоров Геннадий
Отец ребёнка: Егоров Михаил
Россия г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Михаил