Сафронов Ххх Дмитрий Иванович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Ххх Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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