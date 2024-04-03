Сафронов Ххх Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Смерть
Неизвестно