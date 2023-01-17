Кривобородов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобородов Владимир Иванович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

28.12.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривобородова Раиса Игнатьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1978

Сын: Мельник Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Кривобородова Раиса Игнатьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривобородова Раиса Игнатьевна

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