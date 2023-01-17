Кривобородов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения28.12.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривобородова Раиса Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.09.1978
Сын: Мельник Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Кривобородова Раиса Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно