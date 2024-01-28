Чернышева Инесса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1942
Отец: Чернышев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1971
Дочь: Бойко (Зайцева) Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.01.1983
Сын: Зайцев Богдан Анатольевич
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Григорьевич