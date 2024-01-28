Чернышева Инесса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Инесса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1942

Отец: Чернышев Петр Иванович

Мать: Рыбенкова Раиса Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.07.1971

Дочь: Бойко (Зайцева) Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Григорьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.01.1983

Сын: Зайцев Богдан Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Григорьевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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