Бабина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина Анна Павловна

Бабина Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Бабин Павел Иванович

Мать: Бабина Авдотья Фатеевна

Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
6 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградное... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close