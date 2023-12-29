Музыкин Николай Семёнович
Место рожденияNogińsk, МО Russian Federation
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Музыкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
29.03.1874
Дочь: (Музыкина) Мария Николаева
Мать ребёнка: Музыкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Музыкина) Ольга Николаева
Мать ребёнка: Музыкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
29.04.1888
Сын: Музыкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Музыкина Евдокия Ивановна