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Музыкин Николай Семёнович

Место рождения

Nogińsk, МО Russian Federation

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Музыкин Семён (Семион) Иванов

Мать: Музыкина Надежда Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869

Сын: Музыкин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Музыкина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
29.03.1874

Дочь: (Музыкина) Мария Николаева

Мать ребёнка: Музыкина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Музыкина) Ольга Николаева

Мать ребёнка: Музыкина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
29.04.1888

Сын: Музыкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Музыкина Евдокия Ивановна

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