Хвостиков Василий сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Хвостиков Максим сын
Мать: Хвостикова Матрёна дочь
Рождение ребёнка
1817
Сын: Хвостиков Игнат сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна дочь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хвостикова Елена дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Елена дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно