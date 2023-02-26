Хвостиков Василий сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Василий сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Хвостиков Максим сын

Мать: Хвостикова Матрёна дочь

Рождение ребёнка
1817

Сын: Хвостиков Игнат сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Григорий сын

Мать ребёнка: Хвостикова Елена дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Елена дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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