Литвинчев Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинчев Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1983

Сын: Литвинчев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1989

Сын: Литвинчев Максим Владимирович

Мать ребёнка: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна

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