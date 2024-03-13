Литвинчев Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1983
Сын: Литвинчев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1989
Сын: Литвинчев Максим Владимирович
Мать ребёнка: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна