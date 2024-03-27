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Вассерман Фейвиш (Павел)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вассерман Йоссель (Иосиф)

Мать: Вассерман (Вассерман) Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корф (Вассерман) Голда

Мать ребёнка: Вассерман Пашиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенатор (Вассерман) Лея

Мать ребёнка: Вассерман Пашиха

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вассерман Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Вассерман Пашиха

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Мать ребёнка: Вассерман Пашиха

Рождение ребёнка
?.06.1884

Сын: Вассерман Вольф (Владимир)

Мать ребёнка: Вассерман Пашиха

Рождение ребёнка
1890

Сын: Вассерман Леонтий

Мать ребёнка: Вассерман Пашиха

Смерть
Неизвестно

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