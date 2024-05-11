Калинина Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1907
Дата смерти14.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1930
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Савинцева Таисия Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Калинина Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Калинин Александр Павлович
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1948
Дочь: Калинина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1952
Дочь: Калинина Фаина Павловна
Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич
Смерть
14.03.1990