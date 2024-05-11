Калинина Евдокия Сергеевна 19.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1907

Дата смерти

14.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Калинин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Савинцева Таисия Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Калинин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Калинина Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Калинин Александр Павлович

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
22.03.1948

Дочь: Калинина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
19.08.1952

Дочь: Калинина Фаина Павловна

Отец ребёнка: Калинин Павел Яковлевич

Смерть
14.03.1990

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