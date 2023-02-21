Демьяненко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демьяненко Яков
Мать: Демьяненко ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Демьяненко Степан
Мать ребёнка: Хутор Верхний Станица Раздольная (хутор Праздничный), Краснодарский Край Афанасия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Демьяненко Петр
Мать ребёнка: Хутор Верхний Станица Раздольная (хутор Праздничный), Краснодарский Край Афанасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно