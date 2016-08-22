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Шургучинов Роман Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1979

Дата смерти

22.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1979

Отец: Шургучинов Сергей Николаевич

Мать: Шургучинова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шургучинова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
25.02.2005

Сын: Шургучинов Артём Романович

Мать ребёнка: Шургучинова Наталия Петровна

Смерть
22.08.2016
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