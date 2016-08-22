Шургучинов Роман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1979
Дата смерти22.08.2016
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1979
Рождение ребёнка
23.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шургучинова Наталия Петровна
Рождение ребёнка
25.02.2005
Сын: Шургучинов Артём Романович
Мать ребёнка: Шургучинова Наталия Петровна
Смерть
22.08.2016