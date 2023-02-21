Мокшина (Шастина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшина (Шастина) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1987

Отец: Шастин Александр Борисович

Мать: Шастина Ольга Анатольевна

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