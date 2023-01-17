Кириллова (Ефремова) Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения01.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979
Бракосочетание
17.07.1999
Рождение ребёнка
03.05.2000
Сын: Кириллов Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Кириллов Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
01.01.2007
Сын: Кириллов Эдуард Андреевич
Отец ребёнка: Кириллов Андрей Моисеевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан