Кириллова (Ефремова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Ефремова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979

Отец: Ефремов Владимир Иванович

Мать: Ефремова Полина Александровна

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.07.1999

Муж: Кириллов Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
03.05.2000

Сын: Кириллов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Кириллов Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
01.01.2007

Сын: Кириллов Эдуард Андреевич

Отец ребёнка: Кириллов Андрей Моисеевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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