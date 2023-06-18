Остроумова (Гуленко) Алла Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумова (Гуленко) Алла Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуленко Данил Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1963

Дочь: Остроумова Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Остроумов Борис Дмитриевич

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Данил Борисович

Отец ребёнка: Остроумов Борис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроумов Борис Дмитриевич

Смерть
Неизвестно