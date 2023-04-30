Костенко (Березнякова) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березняков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Илларион Андреевич
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно