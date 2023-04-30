Костенко (Березнякова) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко (Березнякова) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березняков Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Павел Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Костенко Андрей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Андрей Илларионович

Смерть
Неизвестно