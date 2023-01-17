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Сердюк Руслан Иванович

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: Сердюк Иван Русланович

Мать: Сердюк Валентина Андреевна

Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 1999 и 2003

Жена: Сердюк Марина Александровна

Рождение ребёнка
21.05.2003

Сын: Сердюк Данил Русланович

Мать ребёнка: Сердюк Марина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 2003
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Между 2006 и 2020

Дочь: Сердюк Эльвира Руслановна

Мать ребёнка: Туренко Елена Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
После 2006

Жена: Туренко Елена Александровна

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