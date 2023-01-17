Сердюк Руслан Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Отец: Сердюк Иван Русланович
Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 1999 и 2003
Рождение ребёнка
21.05.2003
Мать ребёнка: Сердюк Марина Александровна
Место жительства
С 2003
Рождение ребёнка
Между 2006 и 2020
Дочь: Сердюк Эльвира Руслановна
Мать ребёнка: Туренко Елена Александровна
Бракосочетание
После 2006