Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.2023

Отец: не указан

Мать: Федоренко Нина Васильевна