Фролов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бубникович Наталья Феодосьевна
Рождение ребёнка
24.09.1990
Сын: Фролов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рошаль, Рошаль, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно