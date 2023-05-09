Фролов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бубникович Наталья Феодосьевна

Рождение ребёнка
24.09.1990

Сын: Фролов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рошаль, Рошаль, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубникович Наталья Феодосьевна