Козлова Феодосия Бастрыкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Феодосия Бастрыкина

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Бастрыкин Тимофей Лукьянович

Мать: Бастрыкина Соломония Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Козлов Иван Титович

Отец ребёнка: Козлов Тит Минович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Козлов Степан Титович

Отец ребёнка: Козлов Тит Минович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козлов Федор Титович

Отец ребёнка: Козлов Тит Минович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Козлов Павел Титович

Отец ребёнка: Козлов Тит Минович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Тит Минович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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