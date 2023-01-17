Козлова Феодосия Бастрыкина
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1843
Сын: Козлов Иван Титович
Отец ребёнка: Козлов Тит Минович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Козлов Тит Минович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Козлов Федор Титович
Отец ребёнка: Козлов Тит Минович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Козлов Павел Титович
Отец ребёнка: Козлов Тит Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Тит Минович
Смерть
Неизвестно