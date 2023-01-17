Немнонов (Мемнонов) Николай Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов (Мемнонов) Николай Никифоров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.05.1876

Дата смерти

15.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1876

Отец: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Мать: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.05.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - того же села крестьянин Алексей Алексеев Немнонов и села Томни??во девица Агапия Васильева Ильина | Казанская церковь
Смерть
15.06.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поносу
Похороны
19.06.1876
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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