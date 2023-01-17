Немнонов (Мемнонов) Николай Никифоров
Место рождения
Дата рождения04.05.1876
Дата смерти15.06.1876
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1876
Крещение
08.05.1876
воспреемники - того же села крестьянин Алексей Алексеев Немнонов и села Томни??во девица Агапия Васильева Ильина | Казанская церковь
Смерть
15.06.1876
Причина смерти: от поносу
Похороны
19.06.1876
на отведенном кладбище при Казанской церкви