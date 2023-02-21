Костина (Масленникова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Масленникова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1967

Дочь: Климова Ирина Григлоьевна

Отец ребёнка: Костин Григорий Григорьевич

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1974

Дочь: Полещук Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Костин Григорий Григорьевич

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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