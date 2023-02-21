Костина (Масленникова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1967
Дочь: Климова Ирина Григлоьевна
Отец ребёнка: Костин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1974
Дочь: Полещук Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Костин Григорий Григорьевич