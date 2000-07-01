Смешная Прасковья Григорьевна 25.08.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смешная Прасковья Григорьевна

Место рождения

с.Екатеринославка,Амурская область

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

?.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Екатеринославка,Амурская область
Рождение ребёнка
03.09.1933

Дочь: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич Смешной

с.Смелое,Амурская область
Рождение ребёнка
12.11.1946

Сын: Смешной Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич Смешной

Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Забатурина (Смешная) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич Смешной

с.Смелое,Октябрьский р-он,Амурской обл
Смерть
?.07.2000
г.Биробиджан,ЕАО

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