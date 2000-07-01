Смешная Прасковья Григорьевна
Место рожденияс.Екатеринославка,Амурская область
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти?.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Екатеринославка,Амурская область
Рождение ребёнка
03.09.1933
Дочь: Малошенко (Смешная) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич Смешной
с.Смелое,Амурская область
Рождение ребёнка
12.11.1946
Отец ребёнка: Григорий Васильевич Смешной
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Забатурина (Смешная) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич Смешной
с.Смелое,Октябрьский р-он,Амурской обл
Смерть
?.07.2000
г.Биробиджан,ЕАО