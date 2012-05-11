Афанасьева Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2012

Отец: Афанасьев Алексей Владимирович

Мать: Афанасьева Татьяна Михайловна

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