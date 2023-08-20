Высотин Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотин Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.12.2012

Жена: не указана

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