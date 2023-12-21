Хмелёв Александр Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелёв Александр Всеволодович

Хмелёв Александр Всеволодович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1959

Отец: Хмелёв Всеволод Всеволодович

Мать: Нерсес Нина

Рождение ребёнка
10.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелёва Сандра

Рождение ребёнка
27.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелёва Сандра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелёва Сандра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close