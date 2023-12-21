Хмелёв Александр Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1959
Отец: Хмелёв Всеволод Всеволодович
Мать: Нерсес Нина
Рождение ребёнка
10.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмелёва Сандра
Рождение ребёнка
27.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмелёва Сандра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмелёва Сандра