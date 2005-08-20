Поверенных Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поверенных Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1938

Дата смерти

20.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.2005

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