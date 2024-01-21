Нагорнова (Беляева) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорнова (Беляева) Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1954

Дочь: Волкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Нагорнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Нагорнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагонов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Нагорнов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорнов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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