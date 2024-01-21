Нагорнова (Беляева) Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1954
Дочь: Волкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Нагорнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорнов Василий Иванович
Отец ребёнка: Нагорнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нагорнов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно