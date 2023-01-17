Алимов Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Алимов Елисей Кириллович
Мать: Алимова Агафия Евсеевна
Рождение ребёнка
?.08.1877
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Алимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1883
Мать ребёнка: Алимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алимова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно