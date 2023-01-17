Алимов Иван Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Иван Елисеевич

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Алимов Елисей Кириллович

Мать: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.08.1877

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Алимова Мария Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Алимов Ермий Иванович

Мать ребёнка: Алимова Мария Ивановна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Алимова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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