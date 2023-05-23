Угрюмова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Угрюмов Василий Романович
Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Котова Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров
Рождение ребёнка
06.03.1914
Дочь: Клавдия Романовна
Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров
Рождение ребёнка
17.11.1916
Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров
Бракосочетание
Неизвестно