Угрюмова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгрюмова Евдокия Андреевна

Угрюмова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Угрюмов Василий Романович

Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Котова Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1914

Дочь: Клавдия Романовна

Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Угрюмов Иосиф Романович

Отец ребёнка: Угрюмов Роман Никоноров

Малахово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угрюмов Роман Никоноров

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close