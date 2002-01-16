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Михайлова Ирина Сергеевна
Михайлова Ирина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2002
Пол
Женский
Отец
Михайлов Сергей
1969 г.р.
Мать
Кумачёва Ольга Юрьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2002
Отец:
Михайлов Сергей
Мать:
Кумачёва Ольга Юрьевна
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