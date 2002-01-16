Михайлова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2002

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2002

Отец: Михайлов Сергей

Мать: Кумачёва Ольга Юрьевна

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