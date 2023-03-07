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Калинин Ларион Иванов

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Место рождения

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Калинин Иван Иванов

Мать: Калинина Татьяна Павлова

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Калинин Еремей Ларионов

Мать ребёнка: Калинина Анна Фефилова

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Калинин Роман Ларионов

Мать ребёнка: Калинина Анна Фефилова

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Калинин Климонт Ларионов

Мать ребёнка: Калинина Анна Фефилова

поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Фефилова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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